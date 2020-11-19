В Бредах задержали подозреваемых в незаконной вырубке сосен

Им грозит до семи лет лишения свободы.

В Брединском районе Челябинской области сотрудники полиции проводили оперативно-профилактические мероприятия «Лес», в рамках которых идёт борьба против преступлений, связанных с лесными насаждениями.

Так, был выявлен факт незаконной рубки девяти сырорастущих деревьев сосны на территории Брединского участкового лесничества. Причинённый ущерб составил около 200 тысяч рублей.

Оказалось, что хвойные вырубили двое ранее не судимых местных жителей, 1958 и 1986 года рождения. Древесину они планировали использовать в личных целях.

«По данному факту следственным отделением Отдела МВД России по Брединскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений")», — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушителям грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.