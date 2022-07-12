В Бредах стартует процесс по делу об убийстве хоккеиста клуба «Колос»

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, материалы направлены в суд

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о расстреле хоккеиста Николая Шарова, игрока брединского хоккейного клуба «Колос». 35-летний обвиняемый с мая 2022 года находится в СИЗО, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального надзорного органа.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе областной прокуратуры, обвиняемому на сегодня уже продлен срок содержания под стражей до 2 августа. 35-летнему жителю поселка Мирного вменяется убийство, а сегодня установлено, что оружие преступления — охотничье ружье — не было зарегистрировано.

Напомним, преступление было совершено в ночь на 2 мая в Брединском районе, в кафе «Перекресток». По версии следствия, между обвиняемым и хоккеистом произошел конфликт, 26-летний спортсмен оскорбил старшего собеседника. Мужчина съездил домой за ружьем, вернулся в кафе и выстрелил Николаю Шарову в грудь, а затем, уже раненому, — в голову. Спортсмен скончался на месте.

Стрелка быстро задержали сотрудники полиции, уже через сутки суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте задержанного.