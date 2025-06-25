В Бредах двое грабителей-рецидивистов подожгли магазин

Похитители вынесли продуктов на несколько тысяч рублей, ущерб от пожара оценивается в 10 миллионов

В Бредах оперативно задержали подозреваемых в поджоге магазина, который загорелся в ночь на 24 июня, сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что после тушения выяснилось: происшествие не было случайным, внутри магазина обнаружили очаг возгорания, а также следы проникновения в помещение — злоумышленники забрались внутрь через окно и затем открыли дверь изнутри.

В результате комплекса мероприятий оперативники вышли на подозреваемых, двоих ранее судимых за совершение краж и грабежей местных жителей. Мужчин задержали.

«Сотрудники брединской полиции установили, что подозреваемые проникли в магазин, чтобы похитить товар и деньги. Похитители вынесли продукты питания, алкоголь и около 20 тысяч рублей. Для сокрытия следов преступления подожгли помещение. Причиненный собственнику ущерб предварительно оценивается в 10 миллионов рублей», — рассказали в ГУ МВД.

В отношении 42- и 31-летнего задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража) и части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Часть похищенного товара и денег сотрудники полиции изъяли и вернули собственнику. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.