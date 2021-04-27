В болоте нашли пропавшего пять дней назад пенсионера из Чебаркуля

Мужчину отправили в реанимацию

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли в болоте 83-летнего Юрия Саукова. Мужчина ушел за пенсией 19 апреля, но, обессилев, не смог добраться обратно домой. Об этом накануне, 26 апреля, рассказали в пресс-службе поискового отряда.

Добровольцы начали поиски пропавшего по вводным данным полиции — пенсионер вышел из дома, дошел до отделения банка, затем посетил магазин. После этого след пожилого мужчины потерялся.

«К полуночи 21 апреля добровольцы оклеили ориентировками район пропажи дедушки, район проживания, а также СНТ, где Юрий Иванович ранее работал сторожем. Были осмотрены все близлежащие коллекторы, открытые подъезды, колодцы», — рассказали в пресс-службе «Лизы Алерт».

24 апреля группа волонтеров осматривала болото в 400 метрах от дома пенсионера. В какой-то момент мужчина был обнаружен лежащим на болотистой тропинке. Пострадавший сильно замерз, вокруг него были разбросаны вещи, деньги, рядом лежала надкусанная булка. На место обнаружения пострадавшего добровольцы вызвали скорую помощь и полицию.

Южноуральца доставили в реанимацию.