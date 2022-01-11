В больницу Копейска попал двухмесячный ребенок с многочисленными травмами

Следственные органы уже начали проверку

Сотрудники следственного отдела СКР по Копейску начали проверку обстоятельств получения травм двухмесячным младенцем. Девочка, рожденная в многодетной семье, поступила в городскую больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Доследственную проверку взял на контроль прокурор Копейска. Кроме того, надзорный орган сам даст оценку работе местных структур, ответственных за профилактику безнадзорности и работу с многодетными семьями.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области уточняют, что ребенок попал в больницу 11 января, врачи фиксируют у девочки многочисленные травмы. Изначально о госпитализации младенца сотрудники правоохранительных органов узнали из соцсетей.