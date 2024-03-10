В больнице Миасса скончался местный музыкант после нападения в бане

Врачи боролись за жизнь мужчины почти 10 дней

7 марта в городской больнице Миасса скончался местный музыкант Андрей Иванов, которого ранее жестоко избили прямо на рабочем месте. Об этом сообщила супруга музыканта, миасский фотограф Наталья Вольвач на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Чудовищное преступление унесло жизнь моего супруга Андрея Иванова, который скончался 7 марта от травм, несовместимых с жизнью. Трагедия случилась 27 февраля в БОК на проспекте Октября. Произошедшее можно сравнить со страшным сном. Средь бела дня, в офисном помещении, среди людей человека просто так забивают до полусмерти. Озверевший урод, который, оказывается, держал в страхе не первый день весь машгородок, неоднократно находившийся на лечении в психбольнице и не раз содержавшийся под стражей в полиции, цинично и жестоко убивает человека»,— написала Наталья Вольвач.

Она добавила, что врачи на протяжении 10 дней боролись за жизнь музыканта, но 7 марта он скончался.

Кроме того, по словам фотографа, нападавший — в прошлом профессиональный боксер. И от его рук пострадал не только ее супруг. По словам женщины, подозреваемый приставал к людям на улице, запугивал их, заходил в парикмахерские, вырывал людям волосы, угрожал ножницами и отвертками, громил магазины и цветочные ларьки.

Источник в правоохранительных органах сообщил ИА «Первое областное», что нападение было совершено в конце февраля в бане, где погибший работал кассиром. Нападавший задержан и уже находится в СИЗО. По словам источника, задержанный действительно страдает психическими заболеваниями и проходил лечение.

ИА «Первое областное» попыталось получить комментарий в следственном управлении СК РФ по Челябинской области, однако дозвониться на момент публикации материала не удалось.