В больнице Миасса работало 30 «мертвых душ»

Зарплату фантомных работников несколько лет получал начальник отдела безопасности больницы

В горбольнице № 2 Миасса в отделе безопасности обнаружили фантомных работников. Их несколько лет подряд «трудоустраивал» начальник отдела. Зарплату «мертвых душ» мужчина прикарманивал. «На горячем» безопасника поймали сотрудники УФСБ по Челябинской области.

«УФСБ установлено, что в период с 2019 по 2024 годы задержанный, используя свои должностные полномочия, совершил хищение денежных средств в размере более 6 миллионов рублей. Преступная схема заключалась в фиктивном трудоустройстве на должности рабочих лиц, по факту не осуществлявших свою трудовую деятельность и отсутствующих на своих местах. Заработная плата перечислялась на банковские карты, которые находились в распоряжении начальника отдела безопасности», — говорится в сообщении.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.