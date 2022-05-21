В больнице Миасса пациент проглотил ювелирные изделия соседа по палате

Рентген показал наличие золотых украшений в организме подозреваемого

В одной из больниц Миасса 41-летний мужчина украл у соседа по палате золотые украшения и проглотил их, надеясь на скорую выписку. Полицейские задержали мужчину, в его отношении возбуждено уголовное дело, сообщили 21 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о пропаже ювелирных изделий в отдел полиции обратился 34-летний потерпевший. Он рассказал, что находился в стационаре и в один из дней заметил пропажу. Ущерб мужчина оценил в 55 тысяч рублей.

Как оказалось, к краже причастен его сосед по палате. Мужчина дождался отсутствия потерпевшего и присвоил его украшения себе. А чтобы при обыске их не нашли, он решил спрятать ювелирные изделия в надежном месте — своем желудке. Наличие похищенного в организме подозреваемого подтвердили результаты рентгенографии.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации („Кража“). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке»,— уточнили в ведомстве.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.