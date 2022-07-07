В больнице Магнитогорска скончался пассажир иномарки, влетевшей в электроопору

Водитель и еще один пассажир авто получили травмы

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В Магнитогорске вечером 6 июля «Дэу-Нексия» врезалась в электроопору. ДТП произошло в районе дома 31Б по улице Труда. В результате происшествия один человек погиб, еще двое — пострадали. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в Госавтоинспекции.

«В 21 час 40 минут 21-летний водитель, управляя автомобилем „Дэу-Нексия“, следовал по улице Труда со стороны улицы Жукова в сторону проспекта Карла Маркса. В районе дома 31Б по улице Труда не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за переделы проезжей части вправо, совершил наезд на электроопору», — прокомментировали в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УМВД по Магнитогорску.

В результате ДТП 25-летний пассажир иномарки, находившийся на переднем сиденье, от полученных травм скончался в больнице. Водителю назначено амбулаторное лечение. Еще один пассажир, 23-летний мужчина, госпитализирован с травмами.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, стаж водителя авто составляет 6 месяцев, ранее автомобилист к административной ответственности не привлекался. По факту происшествия проводится доследственная проверка.









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