В больнице Магнитогорска подростки издевались над 13‑летним пациентом

У мальчика отбирали еду и вымогали деньги

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту издевательств группы подростков над 13‑летним мальчиком прямо в стенах магнитогорской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Известно, что подростки из соседней палаты отбирали у мальчика еду, применяли силу и угрожали расправой, а также вымогали деньги.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего. Доклад о ходе расследования будет представлен председателю СК России»,— уточнили в ведомстве.