В больнице Челябинска скончалась женщина, попавшая под колеса фуры

Медики оказали ей всю посильную помощь

Сегодня, 19 октября, стало известно о смерти женщины, которую накануне сбила фура на перекрестке улиц Блюхера и Доватора в Челябинске. В отношении водителя большегруза возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, 78-летняя женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на нее наехала фура. Женщина потеряла сознание, ее госпитализировали. Вскоре в больнице она скончалась.

В отношении водителя фуры возбудили уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 3 статьи 264 УК РФ). Все обстоятельства устанавливаются.