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/ «Тойота» въехала в бензовоз и упала в кювет на южноуральской дороге

«Тойота» въехала в бензовоз и упала в кювет на южноуральской дороге

Иномарка не смогла затормозить перед МАЗом.
сегодня в 12:39
  |  Происшествия

Бензовоз догнала и «боднула» иномарка на автодороге в Магнитогорск. Инцидент произошел 10 декабря. Мужчина на «Тойота Хайлюкс» слишком разогнался на «японце», в итоге не смог выдержать безопасную дистанцию и впечатался в попутную машину. Ей оказался бензовоз МАЗ-5337. Он не получил сильных повреждений. Иномарка после удара упала в кювет.

Автомобиль «Тойота» выехал на полосу встречного движения и совершил съезд с дороги в левый кювет по ходу движения. В результате ДТП, 54-летний водитель автомобиля «Тойота» и пассажир, 51-летний мужчина, оба жители города Магнитогорска, получили телесные повреждения и были госпитализированы. — рассказали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

У «Тойоты» в ДТП прогнулась крыша. Правая часть автомобиля превратилась в «кашу»: лобовое стекло вылетело, пассажирскую дверь снесло, половина капота тоже уничтожена.

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