В Башкирии завершили поиски магнитогорца, пропавшего во время подводной охоты

Тело мужчины нашли девять дней спустя

Башкирские спасатели и водолазы достали со дна озера Чебаркуль тело 45-летнего магнитогорца, пропавшего во время подводной охоты 22 августа, передает «Башинформ» со ссылкой на госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

На протяжении девяти дней спасатели и водолазы обследовали дно озера, в том числе с применением подводного дрона. Вечером 30 августа тело мужчины удалось найти. Его подняли на поверхность и передали полицейским.

Напомним, 22 августа трое мужчин погрузились в водоем в Абзелиловском районе для подводной охоты. В результате на поверхность выплыли только двое. Поиски третьего начались в тот же день.

Спасатели рекомендуют перед погружением оценивать глубину и особенности водоема и никогда не погружаться в одиночку. При первых признаках усталости необходимо сразу же выплывать на поверхность.