В Башкирии три человека отравились чачей с метанолом

В реанимации находится 60‑летний мужчина, его угостила попутчица

В Башкирии зафиксировали третий случай отравления чачей с метанолом. В реанимацию уфимской больницы № 21 поступил 60‑летний мужчина, он находится в тяжелом состоянии, сообщают корреспонденты «Башинформ».

По словам министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, мужчина стал третьим пациентом, отравившимся чачей, пострадавшего угостила попутчица.

Сейчас в больнице остается 30-летний мужчина, его состояние стабильное. Ранее от отравления чачей в Башкирии скончалась женщина.

Напомним, в Сочи скончался житель Магнитогорска. Он покупал чачу на том же рынке, что и другие отравившиеся россияне. Вечером он выпил суррогат, вскоре ему стало плохо. Спасти мужчину не удалось, в заключении врачи указали, что смерть не связана с алкоголем.