В Башкирии подростка затянуло в работающий аттракцион

Школьника зажало между конструкциями, он получил серьезные увечья

В Башкирии школьник получил жуткие увечья во время того, как его засосал работающий аттракцион. Парню потребовалась экстренная госпитализация, сообщает портал «Башинформ».

Инцидент произошел в парке имени Юрия Гагарина в Стерлитамаке. По словам матери пострадавшего, сын по просьбе оператора переходил в другую кабинку на аттракционе «Вальс». В этот момент подростка затянуло и зажало между конструкциями. Спасателям пришлось распиливать механизм болгаркой.

Школьник получил множественные травмы: перелом позвоночника, открытый перелом голеностопа и оторванные два пальца на ноге. Санавиацией его доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе.

Прокуратура Башкортостана организовала проверку. Ведомство изучит соблюдение законодательства при эксплуатации аттракциона, его техническое состояние и исполнение требований безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Следственный комитет также начал доследственную проверку. Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры.