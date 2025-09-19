В Башкирии мать шестерых детей избила на улице годовалую дочь

Она несколько раз ударила ребенка по голове и шее

В городе Благовещенске Башкирии многодетная мать побила на улице свою маленькую дочь, лежащую в коляске. Все произошло рядом с магазином на улице Д. Бедного: женщина несколько раз ударила ребенка ладонью по голове и шее, сообщает портал башинформ.ру.

У жительницы Башкирии всего шесть детей: от года до 15 лет. Прокуратура выяснила, что с сентября 2024 года по июнь 2025-го женщина не осуществляла должный уход за ними и злоупотребляла алкоголем. Квартира была грязной, еды не было, а дети часто оставались без присмотра.

Ранее многодетную мать уже привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание своих детей. Сейчас женщину будут судить за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, уголовное дело направлено мировому судье. Свою вину подсудимая признала.

Также в адрес руководителей районной администрации и территориального отдела МВД внесены представления по ненадлежащему проведению профилактической работы с этой семьей.

