В Башкирии из-за непогоды ограничили работу общественного транспорта и перекрыли трассы

На М-5 «Урал» уже зарегистрирована массовая авария с погибшим

В Республике Башкортостан сегодня, 26 декабря, бушует непогода. В Уфе штормовой ветер валит дорожные знаки, участок федеральной трассы М-5 перекрыли из-за метели, сообщает Телеграм-канал Mash Batash. Кроме того, по данным пресс-службы ГИБДД по Республике, на трассе в Башкортостане столкнулись 22 автомобиля, один человек погиб.

«Погодка в регионе так себе — снегопад заметает дороги, сильный ветер валит дорожные знаки. Власти ограничили работу общественного транспорта. На магистралях усилили патрули ГИБДД и поставили спецтехнику — настолько опасные сейчас условия. Тем временем 33 автомобиля застряли на трассе М-5 — ветер и снег не позволили им двигаться дальше»,— сообщили авторы канала.

По данным пресс-службы ГИБДД по Республике Башкортостан, сегодня с 10:00 из-за непогоды введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта на автодороге М5 «Урал» на участках с 1194-го по 1375-й километр, на трассе М-7 «Волга» с 1305-го по 1331-й и на участке с 0-го по 28-й километр федеральной трассы Р-240 Западный обход Уфы в Республике Башкортостан.

«С 11:00 26 декабря 2021 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта на автодороге Уфа-Оренбург, на участках с 27-го по 280 километр в Республике Башкортостан»,— добавили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автомобилистов быть предельно осторожными на трассе, двигаться на низкой скорости и соблюдать дистанцию.

В Челябинской области сегодня также прогнозируют непогоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе ожидаются метели и штормовой ветер.