В банке Тюмени сотрудников взяли в заложники

Территорию оцепили силовики

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Сегодня утром, 7 июля, в офисе Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени захватили заложников. Полиция эвакуировала людей из ближайших зданий. Сообщение об этом Первому областному информагентству подтвердили в управлении МВД России по Тюменской области. ЧП случилось в 9:20.

«В отделение одного из банков на улице Червишевский тракт г. Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства. По предварительным данным, в отделении банка также находятся двое сотрудников. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы», — рассказали в областном полицейском главке.

По предварительным данным, мужчина, захвативший людей, требует 15 миллионов рублей. Очевидцы сообщают, что начальница офиса банка уговорила злоумышленника отпустить сотрудников и осталась в плену сама.