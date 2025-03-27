В Бакале восьмилетний мальчик пытался потушить пожар освежителем воздуха

В квартире находилась женщина-инвалид

Пожар в кладовке устроил восьмилетний школьник из Бакала. Об этом сегодня, 27 марта, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Играя с зажигалкой, он поджег свечу, которая, в свою очередь, подожгла картонную коробку. Пытаясь потушить огонь освежителем воздуха, он только усугубил ситуацию. Испуганный, мальчик закрыл дверь кладовки и ушел гулять.

Соседи снизу обнаружили потоп в своей кладовке. Запах гари, доносившийся сверху, насторожил их. Они поднялись и обнаружили задымленную квартиру, из-за двери которой пробивались языки пламени. Пожар расплавил пластиковую трубу отопления, начался потоп.

«В квартире находилась женщина-инвалид, которая чудом не пострадала. Потоп, начавшийся из-за прорыва трубы, фактически потушил большую часть пожара, предотвратив гораздо более серьезные последствия», — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники ГУ МЧС напоминают, что нельзя оставлять детей без присмотра.