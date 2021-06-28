В автомобиле на берегу озера Теренкуль нашли тело мужчины

Причины смерти южноуральца устанавливаются

Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения трупа мужчины в автомобиле, припаркованном на берегу озера Теренкуль в Кыштымском районе. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Тело 34-летнего мужчины было обнаружено накануне днем, 27 июня. Умерший находился в автомобиле «Фольксваген Тигуан».

«По факту происшествия проводится проверка. Пока нет оснований полагать, что смерть носит криминальный характер», — рассказали в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, мужчина был врачом-травматологом одной из челябинских больниц.