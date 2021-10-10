В авиакатастрофе под Мензелинском погиб инструктор по парашютному спорту из Челябинска Олег Кублицкий

Мужчина обучал прыжкам поступающих на службу в ВДВ

Сегодня, 10 октября, при крушении самолета в Татарстане погиб челябинский инструктор по парашютному спорту Олег Кублицкий. Об этом Первому областному инормагентству сообщил его коллега Павел Елизарьев.

«Это мой коллега. Мы занимаемся одним делом. Мы базировались на одном аэродроме „Калачево“. Человек, который любит небо, практически жил на аэродроме. Вот это про него. Добрый, отзывчивый, ни разу ни в чем не отказывал. Знаете, как приятно, когда заезжаешь на аэродром, а у парашютного класса стоят ребята улыбаются и приветствуют. Олег небо любил... (Как это непривычно говорить в прошедшем времени). Впереди столько много еще сделать предстоит, а его нет...Он обучал прыжкам молодых десантников. Профессионал с большой буквы», — рассказал Павел Елизарьев.

Олег Кублицкий руководил парашютной секцией и специализировался на прыжках в тандеме. У него остались жена и двое детей.

Жительница республики Татарстан Алсу Абдуллина вспомнила, как ее супруг впервые совершал прыжок в тандеме с Олегом:

«Улыбчивый, приветливый парень был. Ему можно было доверять, я нисколько не сомневалась, что прыжок супруга пройдет хорошо. Так и вышло. Очень жаль. Такой молодой и жизнерадостный человек погиб».





Напомним, В Мензелинском районе Татарстана 10 октября потерпел крушение легкомоторный самолет L-410. В авиакатастрофе погибли 16 человек, еще шестеро госпитализированы с травмами в больницу скорой помощи Набережных Челнов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении в республике 11 октября днем траура в связи с происшествием.

В 384 военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

