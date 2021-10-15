В авиакатастрофе под Мензелинском погиб еще один южноуралец

Сергей Кузенко родился в Магнитогорске

В Мензелинском районе Татарстана 10 октября потерпел крушение легкомоторный самолет L-410 с парашютистами на борту. В авиакатастрофе погибли 16 человек. В том числе уроженец Магнитогорска Сергей Кузенко. Ему было 49 лет.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о гибели в этой авиакатастрофе 36-летнего инструктора по парашютному спорту Олега Кублицкого.

Жертвой трагедии стал и Сергей Кузенко. Ему было 49 лет. Сергей родился в Магнитогорске и на родине начал карьеру в парашютном спорте. Работал в аэроклубе в Челябинске. На его счету более 6,5 тысячи прыжков с парашютом.

Так же как и Олег Кублицкий, Сергей Кузенко перебрался в Татарстан и работал в мензелинском аэроклубе инструктором.

У погибшего мужчины остались жена, сыновья и дочь, которая в этом году пошла в первый класс.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об объявлении в республике 11 октября днем траура в связи с происшествием.

В 384-м военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).