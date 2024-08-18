В аварии с загоревшейся фурой под Челябинском погибли четыре человека

Участниками ДТП стали несколько автомобилей

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Стали известны подробности ДТП на трассе М-5 в Чебаркульском районе, в котором фура опрокинулась в кювет и загорелась. Как сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, участниками аварии стали четыре автомобиля. В результате четверо погибли и двое госпитализированы.

По предварительным данным, у автомобиля «Скания» разорвало колесо, и большегруз, повредив металлическое ограждение, выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобили «ВАЗ», «Форд Фокус» и «Донгфенг», а после опрокинулся в кювет и загорелся.

«В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля „ВАЗ“, в том числе девочка 10-ти лет, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля „Скания“ и его пассажир с различными травмами доставлены в больницу»,— уточнили в ведомстве.

Водители двух других авто серьезных травм не получили.

По словам очевидцев, на участке сохраняется серьезная пробка.