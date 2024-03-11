В аварии с пятью машинами в Челябинске пострадали семь человек

Травмы получили четыре ребенка

В массовой аварии на улице Марата в Челябинске пострадали семь человек, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

«В медицинские организации с различными травмами госпитализировали шесть человек. Родители одного ребенка от госпитализации отказались», — прокомментировали в ведомстве.

Авария произошла на улице Марата, 5, вечером 10 марта. Участниками массового ДТП стали автомобили «Лада-Калина» под управлением 31‑летнего водителя, «Лада-Ларгус», которым управлял 50‑летний мужчина, «Мерседес» под управлением 38‑летнего челябинца, БМВ и «Хендай», которыми управляли 45‑летний и 35‑летний водители соответственно.