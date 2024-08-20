В аварии под мостом в Челябинске пострадал 67-летний водитель ВАЗа

Отечественная легковушка столкнулась с машиной BMW

Сегодня, 20 августа, под мостом в Ленинском районе Челябинска столкнулись автомобили BMW и ВАЗ-2107. Отечественную легковушку от удара выбросило на бетонное ограждение. Ее 67-летнему водителю потребовалась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.



Авария случилась в 16:35 на Копейском шоссе. Как уточнили в пресс-службе, за рулем BMW находился 41-летний водитель.

ВАЗ после удара остался на рельсах, из-за чего остановилось движение трамваев под мостами КБС в оба направления. Транспорт отправили по другому маршруту.