В аварии под Ашой погибла директор центра детских праздников

Елена Солянникова вместе с напарницей ехали на мероприятие

Сегодня, 24 мая, на 1562-м километре автодороги М-5 в лобовом ДТП с грузовиком погибли 52-летний директор центра детского праздника «Чудландия» Елена Солянникова и ее напарница Ангелина, сообщили Первому областному информагентству жители Аши.

«Они ехали на праздник вместе. Не верится, что такое произошло», — рассказали знакомые погибших.

Елена Солянникова организовывала шоу-программы для детей и молодежи в Аше, Симе, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Юрюзани. Женщина сама была аниматором на праздниках.

Напомним, авария случилась в 11:40. Елена за рулем LADA выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком Iveco. Обе женщины скончались на месте.