В аварии на трассе под Челябинском погиб пассажир, еще двое ранены

Водитель «Рено Логан» не справился с управлением и врезался в столб

11 августа, в районе 16 часов, на 26 километре трассы «Челябинск-Троицк», на территории Копейского городского округа, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору. Есть пострадавшие, один из пассажиров погиб. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.



Как сообщают сотрудники полиции, 30-летний мужчина ехал за рулем «Рено Логан» с двумя пассажирами. Водитель и его 34-летний попутчик получили травмы. Второй, 37-летний пассажир, скончался в карете скорой помощи при госпитализации.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.