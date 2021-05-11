В аварии на северо-западе Челябинска пострадал ребенок

Две иномарки столкнулись на улице Молодогвардейцев

На северо-западе Челябинска при столкновении двух автомашин пострадал шестилетний мальчик. В отделении пропаганды ГИБДД города сообщили, что он направлен на амбулаторное лечение.

Авария случилась в понедельник, 10 мая, в 19:03 в районе дома на улице Молодогвардейцев, 1б. 40-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Ниссан», не справилась с управлением и столкнулась с движущимся впереди автомобилем «Хендай». За рулем последней также была 40-летняя женщина.

В результате ДТП травмирован шестилетний пассажир «Хендая». Ему рекомендовано амбулаторное лечение.

«В момент ДТП ребенок перевозился по правилам — в детском удерживающем устройстве и был пристегнут ремнем безопасности, что позволило избежать серьезных травм», — уточнили в пресс-службе ГИБДД города.