В аварии на Меридиане в Челябинске пострадали четыре человека

Повреждения в ДТП получили три автомобиля

На автодороге «Меридиан» в результате столкновения двух легковушек пострадали четыре человека, сообщили сегодня, 11 февраля, в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Авария случилась 10 февраля в 8:50 в районе дома по пр. Ленина, 26А/2 на автодороге Меридиан. Водитель автомобиля «Ауди» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате столкновения механические повреждения получил автомобиль «Киа».

В результате ДТП пострадали: один из водителей — мужчина 1972 г. р., пассажиры «Ауди» — мужчины 1997 г. р. и 1966 г. р., а также пассажир «Лады» 1986 г. р.