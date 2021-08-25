В Ашинском районе вспыхнула Липовая гора

Это место отнесено к памятникам природы областного значения

В Ашинском районе днем 25 августа вспыхнул пожар на Липовой горе — памятнике природы Челябинской области. Локализация возгорания объявлена в 13:30, на тушении продолжают работать 7 единиц техники, 25 человек личного состава, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства, на ликвидации пожара задействована большая группа людей, среди которых сотрудники полиции, администрации района, рабочие и техника Ашинского метзавода, а также представители ГУ лесами по Челябинской области.

«Гора — труднодоступная местность, огонь распространился снизу вверх. Угрозы местному населению нет», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Добавим, с 25 августа в Ашинском районе, как и во многих других территориях региона, объявлен особый противопожарный режим. В период его действия ограничен въезд на лесные территории, запрещено пользоваться на природе открытым огнем.

Для справки: Липовая гора является памятникам природы Челябинской области с 21 января 1969 года. Она расположена в южной части Аши, на левом берегу реки Сим. Местами на ней сохранились столетние липы и вековые вязы, встречаются около 400 видов растений.