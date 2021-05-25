В Ашинском районе вблизи жилого дома вспыхнули деревянные постройки

Возгорание ликвидировали сотрудники двух пожарно-спасательных частей

Накануне вечером, 24 мая, в поселке Кропачево Ашинского района загорелись деревянные хозяйственные постройки, расположенные рядом с многоквартирным жилым домом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, пламя в любой момент могло перекинуться на жилое здание.

Получив сообщение о возгорании, сотрудники 224 пожарной части уже через 8 минут прибыли на место ЧП и приступили к локализации пожара. Однако нагрузка была слишком высокой, а пламя распространялось быстро, поэтому на помощь своим коллегам пришли сотрудники 10 пожарно-спасательной части из города Сим и пожарный поезд со станции Кропачево. В скором времени пожар был ликвидирован.

«Жилой дом не пострадал. Погибших и травмированных нет. Из дома самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 50 человек, в том числе 7 детей»,— уточнили в «чрезвычайном» ведомстве.

На данный момент причины пожара выясняются.