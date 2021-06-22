В Ашинском районе в пруду утонул мужчина

Сотрудники МЧС вытащили тело и передали полиции

Сотрудники МЧС обнаружили в городском пруду Сима тело 41-летнего мужчины. Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

ЧП случилось накануне вечером. На пункт связи 10-й пожарно-спасательной части города Сима поступило сообщение от очевидцев о том, что в воде находится тело мужчины.

Прибывшие специалисты чрезвычайного ведомства вытащили 41-летнего погибшего из воды в пяти метрах от береговой линии и передали сотрудникам полиции.

Как ранее писал наш сайт, трое мужчин отправились плавать на самодельном деревянном плоту в пластовском карьере. В какой-то момент плот перевернулся, один мужчина упал в воду и утонул.

На прошлой неделе в реке Урал в Магнитогорске утонул молодой мужчина. В Агаповском районе 72-летний пенсионер ушел купаться в реке Бахта и не вернулся.

ИА «Первое областное» рассказывало о правилах поведения в воде для взрослых и детей.