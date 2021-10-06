В Ашинском районе в ДТП разбился пьяный водитель иномарки

Мужчину госпитализировали с травмами

В Ашинском районе Челябинской области влобовую столкнулись два автомобиля. В результате виновника аварии, который находился в состоянии алкогольного опьянения, госпитализировали, сообщили накануне, 5 октября, в пресс-службе отдела ГИБДД по Ашинскому району.

Авария произошла 3 октября в 13:08 на 1577-м километре автодороги Москва — Челябинск. 38-летний водитель, управляя автомобилем «Опель Вектра», по предварительным данным, при совершении запрещенного на этом участке обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Скания». В результате водителя «Опеля», жителя Республики Башкортостан, госпитализировали в Ашинскую городскую больницу с травмами.

«При проверке документов у водителя „Опеля Вектра“ сотрудники Госавтоинспекции выявили признаки алкогольного опьянения. В отношении правонарушителя возбуждены административные дела. В настоящее время по факту ДТП в Отделе МВД России по Ашинскому району проводится проверка»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 5 октября на трассе Челябинск — Октябрьское насмерть разбился 80-летний водитель «Лады». Он вылетел в кювет и наехал на бетонное ограждение.