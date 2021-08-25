В Ашинском районе удалось спасти от пожара вековые деревья на горе Липовая

Возгорание локализовано, спасатели заливают траву

В Ашинском районе локализовано возгорание на памятнике природы — Липовая гора. Пожар здесь вспыхнул днем 25 августа. Вековые деревья, которые являются ценностью особо охраняемой территории, не пострадали, сообщили в министерстве экологии Челябинской области.

Вековые липы и вязы удалось спасти от огня. В тушении были задействованы 7 единиц техники, 25 человек состава МЧС России по Челябинской области.

«Пожар низовой, горит трава площадью два гектара. Гора Липовая отнесена к памятникам природы областного значения и имеет большую ценность для нашего края. Здесь сформировались уникальные растительные сообщества — деревья липы достигают возрасте более 100 лет. В настоящий момент пожар локализован, работают силы МЧС, администрации города и ОГУ «Особо охраняемые природные территории». Вековые липы и другие деревья, представляющие ценность для природного памятника, не пострадали», – прокомментировал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Гора Липовая сложена известняками нижнего отдела каменноугольного периода, в ней имеются два грота. С северной стороны подножия Липовой горы начинается городской парк, уникальный для Челябинской области, — в нем, как и на горе, произрастают вековые липы и вязы.