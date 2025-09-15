В Ашинском районе пьяный водитель микроавтобуса устроил смертельное ДТП

Водительских прав у мужчины не было

Сегодня, 15 сентября, рано утром на трассе М-5 «Урал» на территории Ашинского района 30-летний водитель микроавтобуса Hyundai устроил ДТП, в котором два пассажира иномарки погибли и шестеро пострадали, сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла около четырех часов утра на реконструируемом участке дороги. Предварительно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Микроавтобус опрокинулся.

В результате два пассажира авто погибли на месте, четверых доставили в больницу с различными травмами. Еще два пассажира иномарки отделались ссадинами и испугом.

Сотрудники ГАИ установили, что мужчина сел за руль, не имея водительских прав. Все обстоятельства устанавливаются.