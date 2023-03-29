В Ашинском районе майор полиции спас на пожаре четырех человек

Офицер вынес из огня мужчину и трех потерявших сознание женщин

Старшему оперативнику ашинского отдела угрозыска Александру Галкину пришлось на время стать пожарным: офицер вытащил из загоревшегося общежития в Симе четырех местных жителей, сообщает пресс-центр МВД РФ.



По данным официального представителя МВД Ирины Волк, майор Александр Галкин приехал в Сим из райцентра по служебным делам. Работая в местном отделении полиции, он услышал на улице женский крик. Прибежавшая к зданию полиции женщина рассказала, что в общежитии, где она живет, вспыхнул огонь.

«Сотрудник полиции сообщил о случившемся в экстренные службы и вместе с заявительницей незамедлительно бросился на помощь жильцам дома. Из окон второго этажа уже виднелись дым и пламя. Полицейский зашел в заполненную едким дымом комнату. Внутри он обнаружил потерявших сознание мужчину и женщину. В это же время плохо стало и самой гражданке, сообщившей о пожаре. Александр Галкин без промедления вынес их всех на улицу. А затем вернулся обратно, чтобы помочь жилице соседней комнаты, которая не могла самостоятельно выбраться из огненного плена», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С огнем справились подоспевшие бойцы местной пожарной части, эвакуированных Галкиным жителей передали медикам. По данным пресс-центра МВД РФ, сейчас их жизни и здоровью ничто не угрожает.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.