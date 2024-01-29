В Ашинском районе под суд отдадут 33-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Ему грозит лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет, сообщает СУ СКР по Челябинской области.
В октябре прошлого года в поселке Кропачево в одной из квартир произошел конфликт между мужчиной и его 37-летней сожительницей. Обвиняемый нанес женщине около трех ударов руками и ногами, а затем не менее 8 ударов ножом в область жизненно важных органов. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте
Мужчине может грозить лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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