В Ашинском районе будут судить мужчину за убийство сожительницы

Обвиняемый нанес жертве 8 ударов ножом

В Ашинском районе под суд отдадут 33-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве сожительницы. Ему грозит лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет, сообщает СУ СКР по Челябинской области.



В октябре прошлого года в поселке Кропачево в одной из квартир произошел конфликт между мужчиной и его 37-летней сожительницей. Обвиняемый нанес женщине около трех ударов руками и ногами, а затем не менее 8 ударов ножом в область жизненно важных органов. В результате полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте



Мужчине может грозить лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

