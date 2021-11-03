В Ашинском районе автомобилист сбил ребенка и скрылся с места ДТП

11-летнюю девочку госпитализировали с травмами

В Ашинском районе водитель отечественного автомобиля сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенка госпитализировали с травмами, сообщили накануне, 2 ноября, в пресс-службе Отдела ГИБДД по Ашинскому району.

Авария произошла 1 ноября в 17:30 на улице Центральной, 2 в поселке Сухая Атя. 50-летний водитель, находясь за рулем автомобиля УАЗ-31514, по предварительным данным, наехал на 11-летнюю девочку, которая двигалась по обочине дороги, и скрылся с места ДТП. Ребенка с травмами госпитализировали в Ашинскую городскую больницу.

«В ходе поисковых мероприятий сотрудниками ОГИБДД по Ашинскому району данный водитель был установлен. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, 30 октября в Троицке водитель иномарки насмерть сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело.