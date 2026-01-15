В Ашинском округе на ночном пожаре погибла 7‑летняя девочка

Трагедия произошла в поселке Кропачево

Сегодня ночью, 15 января, в Ашинском районе при ночном пожаре погибла 7‑летняя девочка. Трагедия произошла в ночь на 15 января в одной из квартир дома на улице Свердлова, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар произошел в поселке Кропачево. Около 3 часов ночи загорелся многоквартирный дом барачного типа на улице Свердлова. К приезду пожарных огонь уже охватил кровлю и одну из квартир.

К сожалению, спасти ребенка не удалось. Из горящей квартиры самостоятельно смогли эвакуироваться пятеро человек: взрослые и трое детей (13, 3 и 2 лет). Всего из дома вышли 9 человек, они не пострадали.

С родными погибшей девочки сейчас работает психолог МЧС. Причины пожара устанавливаются. Следственный комитет начал доследственную проверку.