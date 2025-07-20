В Аше задержали мужчину, разбившего мемориал бойцам СВО

Подозреваемый действовал в сговоре с украинским сторонником

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В Аше оперативники задержали 40-летнего местного жителя, который под покровом ночи разбил памятник погибшим бойцам СВО, расположенный на Аллее Славы в парке культуры и отдыха имени Пилютова. Возбуждено уголовное дело, решения суда мужчина ожидает в СИЗО, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь на 18 июля. Установлено, что мужчина общался в социальных сетях с неизвестным, действовавшим в интересах Украины. В какой-то момент они сговорились разбить медиаэкран, увековечивающий память о погибших бойцах СВО. Мужчина вооружился кувалдой, надел балаклаву и совершил преступление. Свои действия он зафиксировал на камеру. После житель Аши скрылся на территории другого региона. Но был оперативно задержан.

Мужчина во всем признался. Кроме того, у его нашли камеру, на которую он фиксировал свои действия. Возбуждено уголовное дело о повреждении памятников, увековечивающих память погибших при защите интересов Отечества (пункт «а» части 2 статьи 243.4 УК РФ). Ашинец заключен под стражу.

Причиненный им ущерб МБУ «Районный Дом культуры «Металлург» превысил полмиллиона рублей.