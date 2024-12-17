В Аше вынесли приговор экс‑председателю ДОСААФ по делу о взятках

Осужденный выступал посредником при передаче денег

Ашинский городской суд вынес приговор бывшему председателю местного отделения ДОСААФ России. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ). Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В суде установлено, что в течение 2021 года подсудимый по предварительному сговору с инструктором неоднократно выступал посредником при передаче взятки от лиц, желающих получить водительское удостоверение без фактической сдачи практического экзамена или посредством использования «шпаргалки» с правильными ответами на теоретическом экзамене государственному инспектору ГИБДД.

Осужденный вместе с коллегой получили не менее 650 тысяч рублей.

«Виновного приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом один миллион рублей», — прокомментировали в прокуратуре.

Ранее бывшему госинспектору вынесли приговор по этому делу и назначили такое же наказание.