В Аше вынесли приговор водителю автопоезда за гибель многодетного отца в ДТП

Мужчина получил реальный срок в колонии-поселении

Ашинский городской суд вынес приговор 55-летнему жителю Курганской области. Он признан виновным в гибели водителя автомобиля Lada в ДТП на трассе под Симом (часть 3 статьи 264 УК РФ). Об этом сегодня, 23 мая, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Авария случилась в ноябре прошлого года. Подсудимый управлял автопоездом, не выбрал безопасную скорость и врезался в остановившийся автомобиль Lada. В результате ДТП погиб 40-летний водитель легковушки. У него осталось пятеро детей и беременная супруга.

«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.