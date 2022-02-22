В Аше возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины

Найдено тело с ножевым ранением

Днем 21 февраля в одном из частных домов Аши обнаружили тело 58-летнего мужчины. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным данным, в ходе совместного распития спиртного у подозреваемого возник конфликт с братом. В ходе конфликта он причинил потерпевшему ножевое ранение, ставшее причиной смерти», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.