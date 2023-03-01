В Аше возбудили дело о мошенничестве при продаже земельного участка

По версии следствия, объект продали по заниженной стоимости

Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) по факту продажи в Ашинском муниципальном районе земельного участка по заниженной стоимости. Ущерб бюджету составил более пяти миллионов рублей. Об этом сегодня, 1 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данным следствия, Контрольно-счетная палата Челябинской области и прокуратура выяснили, что в октябре 2020 года муниципалитет продал физическому лицу земельный участок площадью свыше 15 тысяч квадратных метров по заниженной стоимости в связи с наличием на участке нежилого здания. Однако выяснилось, что здание не является капитальным и было введено в эксплуатацию без проведения осмотра. Тогда возбудили дело о превышении должностных полномочий сотрудниками органов местного самоуправления (часть 1 статьи 286 УК РФ). Теперь расследуется еще одно уголовное дело, связанное с продажей участка.

«Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ по Челябинской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению», — сообщили в региональном СУ СКР.