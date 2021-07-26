В Аше судимый слесарь автосервиса угнал иномарку клиентки

Мужчине грозит пять лет тюрьмы

В Ашинском районе оперативно разыскали угонщика автомобиля. 36-летняя жительница района рассказала полиции, что у нее пропал автомобиль после того, как она оставила его в автосервисе. Угонщиком оказался слесарь мастерской, теперь он под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Женщина сдала иномарку вместе с ключами на ремонт в местный автосервис. В тот же вечер ранее судимый слесарь из Чебаркуля уехал со своего рабочего места на автомобиле. Угонщика нашли, но автомобиль владелице еще не вернули.

«В настоящее время автомобиль сотрудниками полиции изъят, помещен на специализированную стоянку и, после проведения следственных действий в ближайшее время будет возвращен владелице», — сообщили в пресс- службе главного управления МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело, слесарю грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.