В Аше суд вынес приговор виновному в смерти 17‑летнего подростка в ДТП

Он получил 2,5 года условно

Ашинский городской суд вынес приговор 17-летнему жителю Усть-Катава, виновному в смертельном ДТП, в котором погиб его ровесник. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



Несчастный случай произошел 5 июля 2025 года в поселке Кропачево. Несовершеннолетний юноша, управлявший автомобилем «Лада-Приора» без водительских прав, при развороте на улице допустил столкновение с двигавшимся навстречу мотоциклом под управлением 17-летнего подростка.



От сильного удара мотоциклист вылетел из седла и врезался в стоявший на обочине автобус. Спасти парня не удалось — от полученных травм он скончался по пути в больницу.



В ходе следствия и суда виновник аварии принес извинения родителям погибшего и выплатил им 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Родственники потерпевшего, в свою очередь, просили суд не назначать подсудимому строгое наказание.



Учитывая все обстоятельства, суд дал юноше наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно. Испытательный срок составит 2 года. Также он лишен права управлять транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.