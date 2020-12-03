В Аше сотрудники ГИБДД устроили погоню за подростком за рулём ВАЗа

Ранее несовершеннолетнего уже задерживали за аналогичное нарушение.

В Аше вечером 2 декабря инспекторы ДПС организовали погоню за 17-летним подростком, который управлял ВАЗ-21100. Инцидент произошел по улице Гагарина.

Молодой человек нарушал ПДД и игнорировал требования об остановке. Его задержали. Установлено, что за рулём был житель Миньяра, документов на управление машиной у него не было. Авто отправили на спецстоянку. Также выяснилось, что несовершеннолетнего уже задерживали за аналогичное преступление.

«В отношении правонарушителя проводится проверка, возбуждены административные дела за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ). Санкции по данным правонарушениям предусматривают штрафы до 15 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Опекунов подростка ждёт проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.