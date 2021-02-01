В Аше сотрудники ГИБДД устроили погоню за бесправником

Молодой человек заехал в воду и пытался сбежать от полицейских

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В Аше сотрудники ГИБДД заметили автомобиль ВАЗ-21100, водитель которого нарушал ПДД и игнорировал требования об остановке. Инспекторы организовали преследование и задержали нарушителя.

Инцидент произошел вечером 30 января на улице Мира. За рулем авто был 18-летний парень, у которого отсутствовали документы на авто.

«В ходе проведения административного расследования было установлено, данный молодой человек уже неоднократно задерживался сотрудниками ГИБДД за аналогичные правонарушения в 2020 году, последний раз в декабре месяце, когда подростку было всего 17 лет», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.