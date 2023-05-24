В Аше пьяный водитель ВАЗа насмерть сбил мужчину

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

В ночь на среду, 24 мая, рядом с домом № 35 на улице Спартака в Аше 22-летний водитель ВАЗ-21093 насмерть сбил 66-летнего пешехода и скрылся с места ДТП, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

«Потерпевший скончался на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека»), — сообщили в Госавтоинспекции.

Молодой водитель имеет стаж два месяца, за это время его привлекали к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.