В Аше прокуратура открыла горячую линию по вопросам паводка

Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав граждан и уже наказывает глав местных поселений

Ашинская городская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан при прохождении паводка. Напомним, в муниципалитете объявлен режим локальной чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в надзорном ведомстве, ашинский городской прокурор вместе с представителями органов местного самоуправления провел выездные проверки на Симском и Миньярском водохранилищах, а также на городской дамбе, расположенной вдоль берега реки Сим в Аше.

«В связи с необходимостью поддержания готовности сил и средств для борьбы с паводком, обеспечения надлежащего состояния гидротехнических сооружений, а также систем оповещения прокурором главам девяти городских и сельских поселений района объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона», — сообщили в прокуратуре.

Также Александр Калинин посетил поселок Чапаевский, где произошло подтопление частных домовладений, чтобы на месте оценить действия оперативных служб ликвидации негативных последствий паводка; посетил пункт временного размещения в гостинице, где находится семья с двумя детьми.

Добавим, по вопросам паводковой ситуации для получения оперативной информации о складывающейся обстановке в Ашинской городской прокуратуре действует горячая линия — 8 (351-59) 2-01-88.